الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية
18 حجم الخط

سعر الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي، في ختام  تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي.

اقرأ التالي: سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك

سعر الليرة السورية امام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سجلت في مصرف سوريا المركزي نحو 11970  ليرة للشراء،  12020 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ (SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

<strong alt=
الليرة السورية 

ما هي الجهة المسؤولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
<strong alt=
الليرة السورية 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحرب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية كرمز وذاكرة وطنية

تُعتبر الليرة السورية أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة.

كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرّت بها البلاد منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم.

استقرار العملة وتعزيز الثقة بها

ومع الجهود المستمرة التي يبذلها مصرف سوريا المركزي للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة بها، تبقى الليرة السورية أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ومؤشرًا على صلابة الاقتصاد المحلي في مواجهة التقلبات الخارجية.

وبين الإرث التاريخي والطموحات الاقتصادية، تظل الليرة عنوانًا لمسيرة بلد يسعى لاستعادة قوته واستقراره المالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي السوري الدولار العملة العملة السورية الليرة السورية مقابل الدولار الليرة السورية الليرة ختام تعاملات اليوم سعر الصرف سعر الليره سعر الليرة السورية سعر الليرة السورية مقابل الدولار مصرف سوريا المركزي مصرف سوريه المركزى

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

هل ينعش قرار تثبيت الفائدة شهية المستثمر الأجنبي؟.. خبراء التثبيت يعزز الثقة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للسوق المصرية.. ومصرفي يؤكد: يؤثر بشكل إيجابي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

448.73 جنيها سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية