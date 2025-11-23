الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بجامعة القناة (صور)

18 حجم الخط

انطلقت بجامعة قناة السويس فعاليات حملة التبرع بالدم في عامها الخامس عشر، والتي ينظمها الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF–SCU تحت شعار "أنا متبرع دائم"، في إطار جهودهم لنشر ثقافة التبرع المنتظم بالدم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته.

رعاية حملة التبرع بالدم

وجاءت الحملة هذا العام تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة، كما جرت فعالياتها تحت الإشراف التنفيذي للدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا عبد السلام، وكيلة الكلية، وبمتابعة الدكتور تامر حسنين، المشرف العام على الجمعية.

جانب من الحملة، فيتو

فعاليات الحملة داخل كليات الجامعة

وانطلقت فعاليات الحملة، فى كليتي الصيدلة والتمريض، ثم انتقلت إلى كليتي الآداب والألسن، كما وصلت الحملة إلى كليتي التجارة والهندسة، تلتها كليتا الطب البشري والتربية قبل أن تستكمل فعالياتها في كلية الحاسبات والمعلومات يوم 16 نوفمبر، وتختتم أعمالها في كلية الصيدلة.

جانب من الحملة، فيتو

توعية أكثر من 1000 شخص بأهمية التبرع المنتظم بالدم

نجحت الحملة حتى الآن في جمع 60 كيس دم، إلى جانب توعية أكثر من 1000 شخص بأهمية التبرع المنتظم بالدم.

وتُنفَّذ الحملة بالتعاون مع بنك الدم المصري وبإشراف فريق طبي متخصص لضمان سلامة المتبرعين، إذ تُجرى فحوصات أولية للتأكد من جاهزية المتبرع وقدرته الصحية على التبرع.

وتسعى المبادرة، ضمن رؤيتها الممتدة حتى عام 2030، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وتشير التقديرات الطبية إلى أن كل كيس دم يمكنه إنقاذ حياة ثلاثة مرضى، ما يجعل التبرع المنتظم ضرورة مجتمعية أمام ارتفاع احتياجات المستشفيات إلى الدم.

كما تهدف الحملة إلى نشر الوعي بالفوائد الصحية للتبرع بالدم، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وتعزيز الصحة العامة للمتبرع.

