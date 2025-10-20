وزير العدل يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة

استقبل، اليوم الإثنين، المستشار عدنان فنجـــري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حَمد الزعابي سفير دولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيــة.

حضر اللقاء المستشار حسام صـــادق مساعد الوزير للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد خيري - مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير، والمستشار أحمد الفقي - مساعد الوزير لإدارة شئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية المُتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تطرق اللقاء إلي بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

وأشار إلى ما تم إنجازه من مشروعات للتعاون المُشترك بين البلدين في هذه المجالات، على الأخص منها، توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي ونقل المحكوم عليهم بين البلدين، ومذكرة تفاهم بإصدار الشهادات عن بُعد، وأخري بشأن التعاون القضائي بين المركز القومي للدراسات القضائية المصري ونظيره الإماراتي، وإنهاء كافة الإجراءات المُتعلقة بطلبات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين البلدين.

العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والإمارات

ومن جانبه أشاد السفير بعُمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تُمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المُستمر في مختلف المجالات لاسيما في مجالي القانون والقضاء، مثمنًا دور مصر المحوري في إتمام اتفاق وقف الحرب في غزة بقمة شرم الشيخ للسلام، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية مع شقيقاتها من الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية.

كما أعرب السفير عن سعادته بالزيارة مُشيدًا بما شاهده من قفزة حضارية شاهدتها جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مقر جديد لسفارتها والملحقية العسكرية بها لما تتمتع به من رُقي وتطور عمراني يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدًا استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

