محمد عبد العزيز: عادل إمام "طموح" ورشحته لـ"أنا وهو وهي" (فيديو)

تحدث المخرج الكبير محمد عبد العزيز عن كواليس رحلته الفنية، كاشفا تفاصيل تعاونه لأول مرة مع الزعيم عادل إمام في عالم السينما.

المخرج محمد عبد العزيز

وقال “عبد العزيز” خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “كان في مهرجان التلفزيون.. وأنا أشتغلت مساعد مخرج مع محمد سالم. مخرج مهم في التلفزيون، وكنا بنعمل فيلم اسمه (الليلة السعيدة) فؤاد المهندس.. وعايزين ولد وأنا رشحت له عادل إمام ومثل في أنا وهو وهي”

وتابع: “روحت لعادل إمام وقلت له عايزينك وكانت أول مرة يقف قدام كاميرا سينما، وتم عرض الفيلم في مهرجان التلفزيون.. وبعدها ابتدت رحلتي معاه، حتي وصلت لـ ١٣ فيلما وكلها لاقت نجاحا كبيرا”.

كواليس التعاون مع الزعيم

وأردف محمد عبد العزيز: “عادل إمام جاي من المسرح ومحتاج مساحة، ولكنها يجب أن تتم باتفاق بين الكوميديان والمخرج.. عادل طموحه كبير، وبعد نجاح الأعمال الكوميدية مع بعض قالي عادل إمام أنا روحت للكوميديا عنوة وأنا أستطيع أن أمثل.. وعملنا مع بعض (انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط) وهو من أكثر الأفلام التراجيدية”.

مسيرة المخرج محمد عبد العزيز

المخرج الكبير محمد عبد العزيز بدأ حياته الفنية في منتصف الستينيات كمساعد مخرج في أفلام هامة مثل "القاهرة 30" (1966)، و"أبي فوق الشجرة" (1969)، و"نحن لا نزرع الشوك" (1970)، و"ثرثرة فوق النيل" (1971).

انطلق بعدها ليصبح مخرجًا محترفًا في بداية السبعينيات، حيث كانت بدايته بفيلم "صور ممنوعة" (1972)، وكان ذلك من آخر أفلام الأبيض والأسود في تاريخ السينما المصرية.

أعمال المخرج محمد عبد العزيز

تميز محمد عبد العزيز برؤية إخراجية مميزة، وأسلوب فني يجمع بين الواقعية والكوميديا الاجتماعية، مما جعله يشكل علامة فارقة في تجديد هذا النوع السينمائي، الذي أعاد إليه الحياة من خلال مجموعة أفلام ناجحة، مثل "في الصيف لازم نحب" (1974)، و"عالم عيال عيال" (1976)، و"ألف بوسة وبوسة" (1977)، بالإضافة إلى تعاونه الطويل مع عادل إمام في أفلام من أشهرها "البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، و"خلي بالك من جيرانك" (1979)، وصولًا إلى حنفي الأبهة (1990).

عبد العزيز الذي يعتبره البعض خليفة الرائد فطين عبد الوهاب في إخراج الأفلام الكوميدية، لم يكتف بهذا النوع من الأفلام، وإنما أخرج كذلك أفلامًا درامية مهمة مثل "انتبهوا أيها السادة" (1978) و"الحكم آخر الجلسة" (1985). وكان معروفًا بدقته العالية في التفاصيل، ويُعرف بين زملائه بالمخرج "الديكتاتور" لحرصه الشديد على إخراج عمل متقن ومحكم.

بموازاة عمله السينمائي، أبدع في مجال المسرح من خلال مسرحيات مثل "شارع محمد علي" و"عفروتو"، وترك بصمته أيضًا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات مثل "يوم عسل يوم بصل" و"أبو ضحكة جنان" الذي تناول فيه قصة حياة الفنان إسماعيل ياسين.

إلى جانب كونه مخرجًا، عمل محمد عبد العزيز لسنوات طويلة أستاذًا في المعهد العالي للسينما، وتخرج على يديه العديد من المخرجين والممثلين، مما عزز دوره في صناعة الجيل الجديد من فناني السينما المصرية.

عائلته الفنية ممتدة، فهو والد الفنان كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

