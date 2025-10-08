الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سفير الإمارات يهنئ القيادة والشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني لـ كأس العالم

السفير حمد عبيد الزعابي،
السفير حمد عبيد الزعابي، فيتو

‎هنأ السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، القيادة والحكومة والشعب المصري بمناسبة تأهل منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026.

 

التأهل المستحق للمنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026

وكتب الزعابي علي حسابه الرسمي على موقع “X” "أتقدم بالتهاني والتبريكات للقيادة والحكومة والشعب المصري الكريم والأمة العربية بمناسبة التأهل المستحق للمنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026".

 

حسام حسن تلميذ يمشي على خطى معلمه القدير الراحل محمود الجوهري

وتابع "فوز وتأهل وإنجاز جدير نتيجة عمل كبير وعزيمة وإصرار وإخلاص وتفانٍ يبعث بالفخر والاعتزاز للأمة العربية.. ألف مبروك للشعب المصري ونجوم المنتخب والكابتن حسام حسن التلميذ الذي يمشي على خطى معلمه القدير الراحل محمود الجوهري.. ونسأل الله أن يوفقهم في الاستحقاقات المهمة القادمة”.

