بحد أقصى 3 ملايين جنيه، قرض تركيب محطات الطاقة الشمسية في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل وحدود قرض تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن خصائص القرض تشمل ما يلي:



قيمة التمويل بحد أدنى 50 الف جم وبحد أقصى 3 ملايين.

مدة التمويل حد ادنى عام واحد وحد أقصى 5 سنوات.

السداد أقساط شهرية ودفعات نصف سنوية (القسط الأكبر بيكون القسط نصف السنوي).

يقوم العميل بسداد ما يعادل 20% من قيمة تمويل المحطة والبنك يمول نسبة 80% المتبقية.

المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة التمويل.

السن لا يقل عن 21 عامًا عند المنح ولا يزيد عن 65 عامًا عند آخر قسط.

الأوراق المطلوبة:

بطاقة الحيازة الزراعية أو (في ما يخص الأراضي التي تسير في إجراءات التصالح مع الدولة شرط ان يدفع دفع 15% على الأقل من قيمة المخالفة والحصول على عقد ابتدائي من الجهة صاحبة الولاية على الأرض).

بطاقة رقم قومي سارية للعميل والضامن

إيصال مرافق حديث

عرض سعر واحد للمحطة من احدى الشركات المسجلة بسجل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

سعر العائد محافظة الوادي الجديد كوريدور + 2% بما يعادل حاليا= 24%

لباقي المحافظات كوريدور +3% بما يعادل حاليا= 25%



يتساءل عملاء البنك الزراعي عن أنواع بطاقات الائتمان المتاحة في الفروع.

ويصدر البنك الزراعي 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتينيوم)

يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدي والمشتريات من خلال التجار

فترة سماح للسداد تصل الى 57 يوم

يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة أو سداد الحد الادنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة ما يلي:

مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهري.

إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.

بطاقة الرقم القومى السارية

كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة

بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية



والبطاقة الائتمانية هي عبارة عد حد ائتماني يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جم وتصل إلى مليون جم وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكي أو بضمان الحيازة الزراعية

بيتم تحديد الحد الائتماني للبطاقة بعد اجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية إصدار بطاقة ميزة دون فتح حساب بنكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.