مزايا خدمة فتح حساب بنكي أون لاين في بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه خدمات عديدة منها طلب فتح حساب بنكي للأفراد أون لاين.

وتشمل قائمة مزايا الخدمة في بنك مصر مايلي:

مزايا الخدمة

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع وﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، واﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ

ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮع، اﺣﺠﺰ زﻳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ.

ﺧﺪﻣﺔ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﻨﻜﻲ BM Online ﻣﺠﺎﻧًﺎ! اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﺗﺤﻮﻳﻞ الأﻣﻮال، وﺷﺮاء اﻟﺸﻬﺎدات، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى.

اﺷﺘﺮك ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ BM Wallet والخدمة الصوتية مجانًا.

شروط التقديم على طلب فتح الحساب

الخدمة متاحة فقط للأفراد المصريين من 15 عاما فأكثر(الذي ليس لديه حساب مصرفي باسمه قائم طرف بنك مصر ومقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية)

الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب (بموجب توكيل، أو على سبيل الهبة)

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الرسوم والمصاريف بعد استخدام أبلكيشن البنك على الإنترنت، وأوضح مسئولو بنك مصر أن خدمة الإنترنت البنكي مجانية.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.