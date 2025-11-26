تحقيقات موسعة للنيابة العامة بالإسكندرية بعد ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش

18 حجم الخط

يجري المستشار أدهم منتصر المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بدائرة قسم أول الرمل والتي تزن قرابة الطن من مخدر الحشيش.

ضبط طن حشيش في الإسكندرية

وبدأت نيابة أول الرمل تحقيقاتها بإشراف المستشار أحمد العسيلي رئيس النيابة، وباشر التحقيقات كل من: المستشارين محمد حرحش وأحمد الساخي وأحمد صالح وزكريا هنداوي وكلاء النائب العام لنيابات أول الرمل، التحقيق مع المتهمة في ضبط قرابة الطن من مخدر الحشيش، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.



القبض على سيدة لاتجارها في الاستراتيجية وزارة الداخلية الأمنية الشاملة لمكافحة المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها، من خلال توجيه ضربات قوية ومتتالية لأوكار الترويج والاتجار بالمخدرات.

ففي واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بتوجيهات اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، وإشراف اللواء حسن النحراوي مدير مباحث المديرية، بضبط أكبر مخزن بداخله كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

تمكن قسم شرطة أول الرمل برئاسة المقدم أحمد عيسى رئيس المباحث، وضباط القسم الرائد محمد عناني والرائد أحمد هشام، من ضبط أكبر مخزن للمخدرات في منطقة الرمل أول، حيث توصلت التحريات إلى تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش؛ تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وكشفت التحريات عن قيام سيدة تزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمة والمخزن محل الواقعة.

وعقب تنفيذ القرار، تم ضبط المتهمة.

وبتفتيش المخزن في منطقة زعربانة بدائرة القسم، تم ضبط كمية 998.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تم إلقاء القبض على المتهمة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيقات، والتي على أثرها أمر المستشار محمد حرحش مدير نيابة أول الرمل، بحبس المتهمة المضبوطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء التحريات اللازمة وصولا لتفاصيل وملابسات الواقعة.

