مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا وتثمن جهود ترامب

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

رحبت مصر بتوصل كل من تايلاند وكمبوديا لاتفاق وقف إطلاق نار، برعاية أمريكية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

الجهود المخلصة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وأكدت مصر في بيان صحفى لوزارة الخارجية اليوم، أهمية هذه الخطوة فى إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، وتثمن الجهود المخلصة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتوصل للاتفاق لحل النزاع عبر الطرق السلمية.

المبادرات والجهود الرامية الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية

وأكدت مصر على ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات، وتشدد على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

