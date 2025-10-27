مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا وتثمن جهود ترامب

رحبت مصر بتوصل كل من تايلاند وكمبوديا لاتفاق وقف إطلاق نار، برعاية أمريكية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

الجهود المخلصة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وأكدت مصر في بيان صحفى لوزارة الخارجية اليوم، أهمية هذه الخطوة فى إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، وتثمن الجهود المخلصة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتوصل للاتفاق لحل النزاع عبر الطرق السلمية.

المبادرات والجهود الرامية الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية

وأكدت مصر على ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات، وتشدد على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.