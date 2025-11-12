تايلاند تطالب كمبوديا بالاعتذار عن زراعة ألغام أرضية جديدة

18 حجم الخط

أفاد مسئول بوزارة الخارجية التايلاندية اليوم الأربعاء، بأن تايلاند طالبت كمبوديا بالاعتذار عن زراعة ألغام أرضية جديدة، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود، وذلك بعد يوم من تعليق بانكوك لاتفاق وقف إطلاق النار الذى توسط فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

تدابير لمنع تكرار هذا الوضع في المستقبل

ونقلت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا، قوله للصحفيين نريد من الجانب الكمبودي تقديم اعتذار.

وأضاف: طلبنا منهم تقصي الحقائق بشأن ما حدث وتحديد المسئول، ووضع تدابير لمنع تكرار هذا الوضع في المستقبل.. فيما رفض متحدث باسم الحكومة الكمبودية التعليق على مطالب تايلاند.

انفجار لغم أرضي في مقاطعة سيسا كيت

وكان الجيش التايلاندى قد أعلن أمس الأول الاثنين، انفجار لغم أرضي في مقاطعة سيسا كيت مما أدى إلى إصابة أربعة جنود.

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية سيريبونج أنجكاساكولكييت: إن بانكوك ستتوقف عن خطوات متابعة الإعلان المشترك، وذلك في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم توقيعه في كوالالمبور في أواخر أكتوبر الماضي.

