عرض سلسلة "كنائس المحروسة" على شاشة "الوثائقية" قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج السلسلة الوثائقية "كنائس المحروسة"، وعرضها على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

سلسلة كنائس المحروسة

تسلط السلسلة الضوء على تاريخ عدد من الكنائس العريقة على أرض مصر، مثل "الكنيسة الدمشيرية"، و"الكنيسة المعلقة"، و"قصرية الريحان"، و"أبي سرجة"، و"القديسة بربارة"، و"مارمينا"، وغيرها من الكنائس، التي تمثل جزءً رئيسًا من تاريخ الوطن، ومكونًا أصيلًا من مكونات الشخصية المصرية.

وتستعرض -في حلقات منفصلة- مواطن الجمال المعماري داخل كل كنيسة، وأهم مقتنياتها الفريدة، ومراحل ترميمها وتجديدها في حقب مختلفة.

