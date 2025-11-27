الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

IRC Expo 2025 يستقطب كبار قادة الابتكار في ورش وجلسات تبحث مستقبل التكنولوجيا

المعرض الدولي لتسويق
المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث
أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في IRC Expo 2025 المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، في ورش العمل والجلسات الرئيسية والحوارات المتخصصة، حيث يضم المعرض هذا العام نخبة من القادة العالميين في مجالات نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث
المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث

وينضم إلى قائمة المتحدثين د. Franck Courbon، الرئيس التنفيذي لشركة Ethicronics وأحد أبرز المؤثرين في مجال الـ Deep-Tech والأمن السيبراني في المملكة المتحدة.

 ويقود كوربون فريقًا عالميًا يعمل على ابتكار حلول تكنولوجية عابرة للحدود، وذلك بعد سبع سنوات من البحث بجامعة كامبريدج وجمع مليون جنيه إسترليني لتمويل مشروعاته، حيث سيقدّم ورشة عمل متخصصة بعنوان Cross-Border Technology Transfer Mechanisms.

متحدثين دوليين في معرض تسويق مخرجات البحوث

كما يشارك د. Salvatore Aricò، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم (ISC)، وهو أحد أهم الخبراء الدوليين في تقاطع العلم بالسياسات العامة، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في الأمم المتحدة واليونسكو.

ويقدّم خلال المعرض كلمة رئيسية بعنوان Technology Transfer in the Digital Age تستعرض مستقبل نقل التكنولوجيا وتحدياته في عصر التحول الرقمي.

ومن الولايات المتحدة، تنضم البروفيسور Padma Nimmakayala من جامعة ويست فيرجينيا، وهي باحثة وأستاذة مرموقة في العلوم الزراعية والبيولوجية، وتُعرف بإسهاماتها الأكاديمية ودعمها المستمر لمسارات البحث العلمي داخل الجامعات.

وتشارك في جلسة نقاشية حول دور الجامعات في تعزيز الابتكار بعنوان The Third Mission Revolution: Universities as Innovation Catalysts.

كما تشارك من المملكة العربية السعودية الخبيرة Lamiaa Fahad Ghamri، أخصائية ريادة الأعمال بمركز ريادة الأعمال بجامعة الأمير مقرن، والمعروفة بعملها على دعم الشباب وبناء بيئات ابتكار جامعية مستدامة. وتشارك أيضًا في الجلسة النقاشية الخاصة بثورة “المهمة الثالثة” ودور الجامعات كحاضنات للابتكار.

الإعلان قريبا عن متحدثين دوليين آخرين مشاركين بالمعرض 

ويأتي الإعلان عن هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين ضمن سلسلة من الإعلانات المتتابعة التي سيكشف خلالها IRC Expo 2025 عن المزيد من الخبراء العالميين المشاركين في فعاليات المعرض، استعدادًا لإطلاق أكبر منصة دولية تجمع البحث العلمي بالصناعة والابتكار وريادة الأعمال في ديسمبر المقبل.

ويأتي المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث – IRC Expo 2025، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025.

