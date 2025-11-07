الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن ملابس في الإسكندرية

18 حجم الخط

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابس تابع لأحد مصانع النسيج بمنطقة مساكن الناصرية، بنطاق حي العامرية.

وعلى الفور، تم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، و٣ سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، كما أسفر الحادث عن إصابة أحد العاملين بحالة اختناق.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، ومراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالمصانع والمخازن الواقعة في المنطقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين ورفع المخلفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.