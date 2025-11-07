الجمعة 07 نوفمبر 2025
الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن ملابس في الإسكندرية

الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن ملابس في الإسكندرية
تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بلاغًا بنشوب حريق في مخزن ملابس تابع لأحد مصانع النسيج بمنطقة مساكن الناصرية، بنطاق حي العامرية.

الرعاية الصحية: تقديم 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي

شروط تناول الطفل الطعام بمفرده قبل عمر عام

وعلى الفور، تم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، و٣ سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، كما أسفر الحادث عن إصابة أحد العاملين بحالة اختناق.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، ومراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالمصانع والمخازن الواقعة في المنطقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين ورفع المخلفات.

