تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مفوضة الاتحاد الأوروبى لإدارة الأزمات (صور)

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، اليوم بالقاهرة.

لقاء وزير الخارجية مع مفوضة الاتحاد الاوروبى، فيتو

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن عبد العاطي ثمن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة في مارس ٢٠٢٤، وانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل يوم ٢٢ أكتوبر، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى المسئولية المشتركة للمجتمع الدولي في تحمل أعباء الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا التحديات المرتبطة بأزمات اللاجئين والمهاجرين، منوها الى الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات في دول الجوار والمنطقة.

مؤتمر صحفى لوزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، فيتو

وأطلع عبد العاطي المسئولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.

وأكد أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. كما رحب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم ٢٠ نوفمبر الجاري، معربًا عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، وأكد أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.

إجتماع موسع لوزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، فيتو

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في منطقة الفاشر، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

كما أكد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السودانية، مؤكدا الحرص على تسهيل نفاذ المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

إجتماع موسع لوزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، فيتو

تناول اللقاء كذلك التطورات فى لبنان، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج زيارته إلى بيروت أمس تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم لبنان ولبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان. كما جدد الوزير عبد العاطى موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعيًا إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

إجتماع موسع لوزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، فيتو

ومن جانبها، أشادت المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار فى المنطقة وكذا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددةً على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية، ومؤكدة الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

