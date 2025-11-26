وزير الخارجية يجري اتصالًا مع البطريرك الماروني في ختام زيارته إلى بيروت

18 حجم الخط

في ختام زيارته إلى العاصمة اللبنانية، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥.

وقوف مصر إلى جانب لبنان

أكد الوزير عبد العاطي وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية.

نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به غبطة البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.

