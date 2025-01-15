انطلاق الموسم الثاني من مسرحية "ذات والرداء الأحمر" في هذا الموعد

قرر البيت الفني للمسرح تقديم الموسم الثاني من العرض المسرحي "ذات.. والرداء الأحمر" ابتداء من غد الخميس ١٦ يناير الجاري في تمام السابعة مساء، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض ممثلا مصر في مهرجان نيابولس الدولي لمسرح الطفل بتونس.

مسرحية ذات والرداء الأحمر

المسرحية من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

فريق مسرحية ذات والرداء الأحمر

العرض بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنانين عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنوده.

وتدور أحداث المسرحية عن علاقة الأطفال بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا، مستلهمة الحكاية الشهيرة ذات الرداء الأحمر ولكن بشكل حديث مغاير، وتجد حلا لصراع الأجيال بين الجدة والأم والبطلة الطفلة ذات.

كما تستلهم الأغاني التراثية مثل "فتحي يا وردة وبابا جاي امتى" مع معالجتها بطريقة عصرية تناسب الأطفال.

المسرحية من أزياء هدى السجينى، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفي حجاج، مكساج وموسيقي تصويرية شريف الوسيمي.

وشاركت المسرحية ضمن فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بتونس في دورته ٣٧، ونافست نظيرتها "ذات الرداء الأحمر" الروسية، والتي تمثل القصة الأصلية، وحازت على إعجاب الجماهير من الأطفال والكبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.