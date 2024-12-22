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ثقافة وفنون

"ذات والرداء الأحمر" تمثل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي بتونس

مسرحية ذات والرداء
مسرحية ذات والرداء الأحمر، فيتو

تشارك وزارة الثقافة بمسرحية العرائس "ذات.. والرداء الأحمر" والتي تم اختيارها لتمثيل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في دورته ٣٧ والذي يقام خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ ديسمبر بمدينة نابل بتونس.

مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل

وتنافس المسرحية المصرية ٧٥ عرضا من ١٤ دولة تشارك في المهرجان منها أسبانيا، فرنسا، بلجيكا، روسيا، هنغاريا، الصين، إندونيسيا، ومن الدول العربية المغرب، الجزائر، العراق، البحرين.

مسرحية ذات والرداء الأحمر 

والمسرحية من إنتاج وزارة الثقافة ممثلة في مسرح القاهرة للعرائس، التابع للبيت الفني للمسرح، تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنانين عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، والفنانتان الصاعدتان داليا طارق، وريم طارق التي تؤدي دور ذات في بعض المشاهد لايف على المسرح.

كما تقوم بأداء بعض الرقصات الاستعراضية المعبرة على المسرح، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنوده.
وتدور أحداث المسرحية حول علاقة الأطفال بالسوشيال ميديا، وطموحاتهم وأحلامهم التي تغيرت بوجود الموبايلات والإنترنت، فأصبحوا يحلمون بالثراء السريع دون أي مجهود، ودون أن يلتفتوا لمخاطر السوشيال ميديا والأشرار  الذين يتربصون للشباب والأطفال، وهو ما يوقع البطلة ذات، الطفلة في المرحلة الإعدادية في المشكلات، مستلهمة الحكاية الشهيرة ذات الرداء الأحمر ولكن بشكل حديث مغاير.

كما تستلهم الأغاني التراثية مثل "فتحي يا وردة وبابا جاي امتى" مع معالجتها بطريقة عصرية تناسب الأطفال.
عرائس المسرحية نحت محمد أمين، أزياء هدي السجيني، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفي حجاج، مكساج وموسيقي تصويرية شريف الوسيمي.

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