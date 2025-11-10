"ذات.. والرداء الأحمر" تشارك في مهرجان القاهرة للطفل العربي غدا

18 حجم الخط

تشارك مسرحية العرائس "ذات.. والرداء الأحمر" غدا الثلاثاء في تمام الخامسة مساء، في أول أيام عروض المهرجان، وذلك مجانا على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، في دورته الثالثة.

عرض ذات والرداء الأحمر

العرض تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنانين عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، داليا طارق.

كما تشارك بالبطولة لايف في دور البطلة "ذات" النجمة الشابة ريم طارق، ألحان وتوزيع الموسيقار هاني شنودة.

