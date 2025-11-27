دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحتل مركزا متأخرا بعد السقوط أمام أيندهوفن
دوري أبطال أوروبا، تراجع ليفربول الإنجليزي للمركز الـ13، في ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026، بعد السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة.
ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الـ13 في الترتيب العام بـ9 نقاط فقط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.
وبدأ ليفربول مسيرته بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في الجولة الأولى، ثم خسارة في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف.
وعاد ليفربول لذاكرة الانتصارات بالفوز على فرانكفورت في الجولة الرابعة بنتيجة (5-1)، وفوز جديد في الجولة الـ4 أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قبل السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الـ5.
وسجل ليفربول 10 أهداف في 5 مباريات وتلقت شباكه 8 أهداف، محققا 9 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.
