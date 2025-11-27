الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحتل مركزا متأخرا بعد السقوط أمام أيندهوفن

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تراجع ليفربول الإنجليزي للمركز الـ13، في ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026، بعد السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الـ13 في الترتيب العام بـ9 نقاط فقط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.

وبدأ ليفربول مسيرته بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في الجولة الأولى، ثم خسارة في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف.

وعاد ليفربول لذاكرة الانتصارات بالفوز على فرانكفورت في الجولة الرابعة بنتيجة (5-1)، وفوز جديد في الجولة الـ4 أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قبل السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الـ5.

وسجل ليفربول 10 أهداف في 5 مباريات وتلقت شباكه 8 أهداف، محققا 9 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ليفربول ايندهوفن الهولندي أتلتيكو مدريد فرانكفورت

مواد متعلقة

فوز مثير للكبار ما عادا العاق "ليفربول"، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا أمام إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يفوز على كلوب بروج في الجولة الـ5

مبابي يقود ريال مدريد للفوز على أولمبياكوس بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

أكاديمية البحث العلمي تعلن مسابقة "الرياضيات في كل مكان – الموسم الخامس"

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم في كأسي مصر والعالم للناشئين والدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كلية التجارة بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد البرامجي من (NAQAAE)

تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية