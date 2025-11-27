دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحتل مركزا متأخرا بعد السقوط أمام أيندهوفن

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تراجع ليفربول الإنجليزي للمركز الـ13، في ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026، بعد السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الـ13 في الترتيب العام بـ9 نقاط فقط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.

وبدأ ليفربول مسيرته بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في الجولة الأولى، ثم خسارة في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف.

وعاد ليفربول لذاكرة الانتصارات بالفوز على فرانكفورت في الجولة الرابعة بنتيجة (5-1)، وفوز جديد في الجولة الـ4 أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قبل السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الـ5.

وسجل ليفربول 10 أهداف في 5 مباريات وتلقت شباكه 8 أهداف، محققا 9 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

