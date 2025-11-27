بعد 5 جولات، فريق وحيد يحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على منافسات الجولة الـ5 من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

ويعد أرسنال هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في مبارياته الخمسة دون تعادل أو هزيمة، محققا العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة الترتيب.

وبدأ أرسنال مشواره بتحقيق الفوز خارج أرضه على أتلتيك بيلباو الإسباني، ثم فوز جديد في الجولة الثانية على أرضه أمام أوليمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين.

وفي الجولة الـ3 حقق أرسنال الفوز على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة (4-0)، ثم الفوز خارج الأرض أمام سلفيا براج في الجولة الـ4.

ومؤخرا، حقق أرسنال الفوز على أرضه ووسط جماهيره أمام العملاق الألماني بايرن مينونخ بنتيجة (3-1)، ليؤكد تفوقه في الـ5 جولات الأولى.

ويحل باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني بـ12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة.

