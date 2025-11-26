الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

ارتدت جلباب صعيدي أثناء انتخابات النواب، بدء التحقيق في بلاغ ضد سما المصري

بلاغ ضد سما المصري،فيتو
بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في بلاغ تقدم به محامي ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري يتهمها بالتشبه بالرجال والإساءة للزي الصعيدي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهى تدلي بصوتها في انتخابات النواب مرتدية جلباب صعيدي وتمسك بعصا.

 

وجاء ف البلاغ أنه بتاريخ 25 نوفمبر تم نشر فيديو لسما المصري وهى ترتدي جلباب صعيدي وهو فيه تشبه منها بالرجال، وهو ما حرمه الله ورسوله، كما أنها اساءت استخدام وسائل التواصل بنشرها فيديوهات غير متوافقة مع الآداب العامة.

وطالب البلاغ بإغلاق حسابات سما على مواقع التواصل واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في واقعة التنمر والاستهزاء بالزي الصعيدي والتشبه بالرجال.

 

مظهر سما المصري في انتخابات الشيوخ

 وكانت قد خطفت الفنانة سما المصري الأنظار خلال إدلائها بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد ظهرت لأول مرة وهي ترتدي الحجاب أمام إحدى لجان الاقتراع في حي الأزبكية، حيث كانت تنتظر دورها للإدلاء بصوتها، وهي ترتدي ملابس محتشمة، في أول ظهور لها بالحجاب بعد سنوات من الجدل.

وكانت سما المصري خلال الأيام القليلة الماضية قد كتبت عبر حسابها على موقع “فيسبوك” تعبيرًا عن توبتها، قائلة: "كما كنت أظهر المعصية، لابد أن أعلن التوبة"، 

مضيفة: "الحمد لله، الناس الذين كانوا يشككون في حجابي وتوبتي، ها أنا ذا أول مرة أظهر بالحجاب في انتخابات مجلس الشيوخ.

سما المصري بالحجاب لأول مرة في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

غدا، محاكمة 5 متهمين في قضية التعدي على الطالبة سما

