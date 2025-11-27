بعد عامين من الزواج، الممثلة جو وونهي تنفصل عن زوجها

18 حجم الخط

أنهت الممثلة الكورية جو وونهي زواجها الذي استمر لمدة عامين، فوفقا لتقرير نشرته قناة YTN Star في الـ26 من نوفمبر، انفصلت جو وون هي عن زوجها رجل الأعمال في وقت سابق من هذا العام.

انفصال الممثلة جو وونهي

وأوضح التقرير أن الزوجين حافظا على زواج واقعي دون تسجيل ارتباطهما رسميا في السجلات الحكومية، مما يعني أن انفصالهما تم دون الحاجة إلى إجراءات قانونية.

وكانت الممثلة عقدت قرانها على رجل الأعمال في أكتوبر 2022، ونظرا لأن زوجها من خارج الوسط الفني، فقد أقام الثنائي حفل زفاف خاص دون الكشف علنًا عن التاريخ المحدد أو الموقع، مراعاة لخصوصيته، ووبعد مرور ما يقرب من عامين، قرر الطرفان الانفصال والمضي كل في طريقه.

وقررت الممثلة وونهي التركيز على مسيرتها التمثيلية، حيث وتشارك حاليا بدور المضيفة "سونج يي نا" في الدراما التي تعرض يومي الاثنين والثلاثاء على قناة TV Chosun بعنوان “No Next Life”، وقد انتهت مؤخرا من تصوير كافة مشاهدها في العمل.

الممثلة جو وونهي

يذكر أن جو وونهي بدأت مسيرتها الفنية عام 2010 من خلال الإعلانات التجارية، ومنذ ذلك الحين ظهرت في مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية الناجحة، بما في ذلك "قصر الدم: حرب الزهور"، و"مرحبا في وايكيكي"، و"طاقم الزهور: وكالة زواج جوسون"، و"الأخوات الثوريات"، و"أحب كرهي لك"، و"ملك الأرض".

