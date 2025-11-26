الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

السيطرة على حريق نشب بمخلفات أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بشبين القناطر

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق عيادة التامين الصحي، فيتو
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود نشب بمخلفات وأوراق قديمة أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي في محيط مستشفى الشاملة بشبين القناطر، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز ويؤكد جاهزيتها وتأمينها الكامل (صور)

السيطرة على حريق محدود نشب بمخلفات وأوراق قديمة أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بشبين القناطر 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق محدود بمخلفات قديمة وأوراق أعلى مبني عيادة التأمين الصحي في محيط مستشفى الشاملة بشبين القناطر.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم محاوطة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق محدود بمخلفات قديمة وأوراق، أعلى مبني التأمين الصحي في محيط مستشفى الشاملة بشبين القناطر، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحريق.

