رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مصر تمتلك قاعدة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمتلك قاعدة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل نحو 70 شركة في هذا القطاع عبر مكوناته المختلفة، بما يعكس فرصًا قوية للنمو والاستثمار.

وأضاف خلال مشاركته بالنسخة الثالثة من قمة التعليم التنفيذي، التي تنظمها جامعة إسلسكا مصر، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين كفاءة الأداء والخدمات.

وأشار هيبة إلى أن دور الهيئة العامة للاستثمار لا يقتصر على إجراءات تأسيس الشركات فقط، بل يمتد ليشمل الترويج للفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، ووضع السياسات الداعمة لجذب الاستثمارات، فضلًا عن إدارة وتنمية المناطق الحرة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة وآمنة للمستثمرين.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الاستثمار

وكشف عن بدء توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل رحلة المستثمر من خلال المنصات الرقمية الذكية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وناقشت القمة هذا العام أبرز الاتجاهات المؤثرة في بيئة الأعمال العالمية، والتي شملت ريادة الأعمال المؤسسية، وتمكين القيادات النسائية، والتحولات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة ندرة الكفاءات التي تواجهها قطاعات عدة.

كما شهدت القمة حضورًا رفيع المستوى ضم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد معيط عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، إلى جانب قيادات بارزة من الوزراء والمسؤولين وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والتنموية.

