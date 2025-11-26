الأربعاء 26 نوفمبر 2025
شروط التقديم في منحة "الأزهر التكنولوجي" لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي

مشروع الأزهر تكنولوجي
مشروع الأزهر تكنولوجي
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم لمنح مشروع الأزهر تكنولوجي؛ المبادرة التي تهدف إلى تمكين طلاب الأزهر من مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة عبر مسارات تعليمية متدرجة تشمل جميع المراحل الدراسية.

 

تفاصيل مشروع الأزهر تكنولوجي


تتشكل المنح المتاحة ضمن مبادرة الأزهر تكنولوجي، من أربع منح رئيسة، صُممت أهدافها بما يتناسب مع خصائص كل مرحلة عمرية:

1. رواد الأزهر الرقمية: لتنمية مهارات البرمجة والتفكير المنطقي لطلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.

2. صنّاع الأزهر الرقمية: لإعداد طلاب المرحلة الإعدادية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

3. مشاعل الأزهر الرقمية: لصقل مهارات طلاب المرحلة الثانوية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

4. طلائع الأزهر الرقمية (سيُفتح التقديم لها لاحقًا): لتنمية مهارات التفكير الرقمي لدى طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

وتهدف المبادرة إلى تدريب نحو 27 ألف طالب سنويًّا على مستوى الجمهورية، معتمدة على إمكانات المعاهد الأزهرية ومعاملها، وتحت إشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في التكنولوجيا والبرمجة.

 رسالة الأزهر في الجمع بين العلم الشرعي والعلم العصري

وتعكس هذه المبادرة رسالة الأزهر في الجمع بين العلم الشرعي والعلم العصري، وإعداد جيل قادر على المنافسة عالميًّا، انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]، وبقول النبي ﷺ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم).

 


شروط التقديم في مشروع الأزهر تكنولوجي

 

1. حصول الطالب على نسبة 70% في مادتي الرياضيات والعلوم لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية في العام الدراسي المنقضي.

2. حصول الطالب على نسبة 70% في اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية بالقسمين العلمي والأدبي في العام الدراسي المنقضي.


مدة التسجيل:

يفتح باب التسجيل لمدة عشرة أيام،  من خلال هذا الرابط 

 

تتكون كل منحة من ثلاثة مستويات تدريبية، ويجب على الطالب اجتياز كل مستوى للانتقال إلى المستوى الذي يليه.

سيتم الإعلان عن تفاصيل الدراسة داخل كل منحة فور الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للطلاب المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط.

رؤية وطنية شاملة لصناعة مستقبل رقمي واعد لأبناء الأزهر


ويمثل مشروع «الأزهر تكنولوجي» رؤية وطنية شاملة لصناعة مستقبل رقمي واعد لأبناء الأزهر، وإعداد جيل يمتلك أدوات الإبداع والابتكار، ويقود التقدم التقني في العالم العربي والإسلامي.

