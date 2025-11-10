وزير البترول يبحث مع وزير الشئون البحرية اليوناني التعاون في مشروعات الطاقة ونقل الغاز

وزير البترول يبحث مع وزير الشؤون البحرية اليوناني التعاون في البنية التحتية للطاقة ونقل الغاز إلى أوروبا

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر بجمهورية اليونان، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليونان في مجالات الطاقة والبنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتبادل الخبرات، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن هناك فرصًا عظيمة لإطلاق المشروعات المشتركة في مجال البنية التحتية لنقل الغاز بالاستفادة من مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية، ومحطات استقباله وتغييزه باليونان (FSRU)، وربط خطوط الغاز بالممر العمودي في اليونان لنقل الغاز إلى أوروبا، مع إمكانية بحث إنشاء مشروعات مشتركة وشراكات استراتيجية بين شركات مصرية ويونانية، مما يتيح استغلال البنية التحتية الحالية وتوسيعها، بما يدعم تصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

شراكة مصرية يونانية في قطاع الطاقة

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الشراكة المصرية اليونانية في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التكامل بين البلدين في نقل الغاز إلى أوروبا عبر الممرات الإقليمية المختلفة، مستفيدين في ذلك من الموقع الاستراتيجي ومقومات البنية التحتية لكليهما، ولاسيما أن اليونان تعد الممر العمودي لنقل الطاقة إلى أوروبا والذي يمكن أن يساعد مصر على تعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية لنقل الغاز.

كما أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون بين مصر واليونان في مجال خفض انبعاثات الكربون واستخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للطاقة النظيفة.

وفي مجال الاستكشاف أكد الوزير أن مصر تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا في هذا المجال، بما يعزز من الشراكات ويدعم جذب الشركات اليونانية للعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج ونقل الغاز، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية لزيادة كفاءة نقل الغاز إلى أوروبا.

ومن جانبه أشاد السيد فاسيليس كيكيلياس بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية، واعتبره خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وأهميتها في دعم التعاون بين مصر واليونان في قطاع الطاقة، مؤكدًا على دعم بلاده لزيادة الاستثمارات والتعاون مع مصر، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، مشيدًا بمقومات مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متميزة وموانئ حديثة لتلعب دورًا هامًا كمركز إقليمي للطاقة.

واتفق الجانبان على قيام فرق العمل بدراسة أوجه تعزيز الشراكة، بما يضمن تحقيق أهداف دعم أمن الطاقة، والتكامل الإقليمي، والاستدامة البيئية، وتعزيز فرص الاستثمار.

