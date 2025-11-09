البترول تتابع إجراءات الأمن والسلامة بمجمع موبكو للأسمدة في دمياط

18 حجم الخط

أجري المهندس يس محمد، وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، زيارة تفقدية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بمحافظة دمياط رافقه خلالها المهندس محمد مصطفى، مدير عام السلامة وحماية البيئة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لمتابعة إجراءات السلامة بالشركة وجاهزيتها في مواجهة الحالات الطارئة والحفاظ على سلامة العاملين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات كأحد المحاور الاستراتيجية للوزارة.

تعزيز ثقافة السلامة بين العاملين



وخلال الزيارة، استعرض المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو وقياداتها أهم الأنشطة واستراتيجية الشركة في تعزيز ثقافة السلامة بين العاملين، وتطوير أنظمة التحكم في المخاطر التشغيلية، إلى جانب جهودها في الالتزام بالاشتراطات البيئية، وتنفيذ برامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات ورفع كفاءة التشغيل، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية وأفضل الممارسات البيئية في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.

استخدام الكربون وإعادة استخدامه لزيادة إنتاج اليوريا

وشهدت الزيارة استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات الجديدة للإنتاج الاخضر في مجمع موبكو ومنها مشروع التقاط واستخدام الكربون (CCU)بواقع 140 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدامها لزيادة إنتاج أسمدة اليوريا، إلى جانب متابعة تقدم مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة سكاتك لإنتاج 150 ألف طن سنويًا باستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، دعمًا لجهود الدولة في هذا المجال.

كما تم تفقد وحدات إنتاج الأمونيا واليوريا، ومتابعة إجراءات التشغيل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مركز التحكم الرئيسي الذي يضم أنظمة رقمية حديثة لمراقبة التشغيل بجميع الوحدات، والتحكم في العمليات الإنتاجية وأنظمة الإنذار والسلامة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، و تم تفقد المعامل الكيميائية بالشركة، والحاصلة على شهادة ISO/IEC 17025 الخاصة بكفاءة واعتمادية نتائج القياس والمعايرة، بما يدعم موثوقية جودة المنتجات ويعكس مكانة الشركة وريادتها في تطبيق نظم الجودة بقطاع البتروكيماويات.

تنفيذ تجربة محاكاة لحادث تسريب غاز الامونيا

وخلال الزيارة، تم تنفيذ تجربة محاكاة ميدانية لحادث تسريب غاز الأمونيا بواسطة فريق الطوارئ والإنقاذ بالشركة، بهدف قياس كفاءة أنظمة الطوارئ وسرعة استجابة فرق التشغيل والسلامة والتدخل السريع، باستخدام المعدات المتخصصة وسيارات الإطفاء المجهزة بأحدث الإمكانيات، للتعامل مع مصدر التسريب واحتوائه وتأمين منطقة الحادث،فيما تم تنفيذ مناورة إنقاذ لمصاب افتراضي أعلى مبنى مرتفع وفق خطوات دقيقة أظهرت مستوى التدريب والكفاءة العالية لفريق الإنقاذ.

