بعد انتهاء الجولة الأولى، تعرف على موعد الإعادة بانتخابات النواب المرحلة الثانية

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، وسط توقعات بوجود جولة إعادة بعدما شهدت الانتخابات منافسة حادة في معظم الدوائر ولم يتم حسم الكثير من المقاعد.

الإعادة بالمرحلة الثانية

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة يوم 2 ديسمبر.

وتجرى الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر.

وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مواطن مصري، سواء داخل البلاد أو خارجها له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات ما دام اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وعلى الناخب أن يدلي بصوته بنفسه، ولا يُقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي فقط.

كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليونا في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.



ما هو النظام الانتخابي المطبق في انتخابات مجلس النواب؟

النظام الانتخابي المعمول في انتخابات مجلس النواب يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، حيث تم تخصيص 284 مقعدا لكل نظام.

عدد المقاعد التي يتنافس عليها مرشحو القائمة في انتخابات النواب

في نظام القوائم تم تخصيص 284 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة في الدوائر الأربع تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، منها قائمتان تضم كل منهما 40 مرشحًا، وقائمتان تضم كل منهما 102 مرشح.

وتشارك في القائمة 12 حزبًا وكيانًا سياسيًّا إلى جانب عدد من المستقلين، من بينها أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والحزب الجمهوري والوفد والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية وإرادة الجيل والحرية المصري والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عدد المقاعد التي يتنافس عليها مرشحي الفردي في انتخابات النواب

أما النظام الفردي فتم تخصيص 284 مقعدًا أيضًا، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 2597 مرشحا، منهم 1281 في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية.

