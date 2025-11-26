الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

نتائج الحصر العددي لمرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات النواب 2025 بالدقهلية

إعلان نتيجة الحصر
إعلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات نواب الدقهلية، فيتو


انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة بلقاس والستاموني في الدقهلية. 

الحصر العددي للأعلي أرقام من مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية 

جاء الحصر العددي على النحو التالي:

 عوض أبو النجا  26663
أحمد عرفة 25560
الهامى عجينة 24636

محمود عتمان17318

 إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين أمس الثلاثاء، والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بـ 102 مرشح.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

