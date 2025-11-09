الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنمية المحلية: محافظات المرحلة الأولى أنهت استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 لاستعداداتها والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، وبما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة تليق بالدولة المصرية.

 

جامعة سوهاج تنظم ندوة لـ 3 آلاف طالب للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب

محافظ قنا يتفقد جاهزية مقار لجان انتخابات النواب قبل انطلاقها غدا

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الانتخابات ستجرى على مرحلتين وفقًا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنطلق المرحلة الأولى وتشمل 14 محافظة وهي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح) بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، وتضم 13 محافظة وهي: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المحافظات وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية في المرحلتين، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع من حيث الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات والصيانة وتوفير كافة الخدمات اللازمة.

وشددت منال عوض، على حرص الوزارة والمحافظات على توفير كل سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تجهيز أماكن انتظار مظللة ومداخل مهيأة، إلى جانب توفير مصادر احتياطية للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة فعلت غرف عمليات ميدانية لمتابعة الوضع فى جميع المحافظات وذلك بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات النواب

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

هيئة البترول تضبط 100 ألف لتر مهربة ومحطات غير مرخصة بعدد من المحافظات

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية