أخبار مصر

المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرًا عالميًا فى الأشعة التداخلية

المستشفى الجوى التخصصى
المستشفى الجوى التخصصى
يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور جعفر جولذا ريان (أمريكى الجنسية) خبير الأشعة التداخلية (بجامعة مينسوتا – الولايات المتحدة الأمريكية) فى الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر القادم.

علاج حالات حقن وغلق الأورام الحميدة للبروستاتا

ويقوم خلال تلك الفترة بعلاج حالات حقن وغلق الأورام الحميدة للبروستاتا، وحقن وغلق الأورام الحميدة للرحم، وحقن وغلق الشرايين للركبتين فى حالات الخشونة المسببة للآلام، وحقن وغلق دوالى الخصية، وحقن وغلق أورام الكبد، وحقن غلق الأورام الدموية الحميدة كبيرة الحجم فى الكبد.

ويستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/12/2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/12/2025 من الساعة (11) صباحًا وحتى (1) ظهرًا.

الحجز والاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01000061923.

