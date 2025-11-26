11 عامًا على رحيل الشحرورة.. سر تسميتها بمطربة الساندوتش.. أول أجر حصلت عليه في السينما.. وماذا قال وجدي الحكيم عن صباح؟

18 حجم الخط

صباح، «الصبوحة» خفة الدم الساحرة، رحلت في مثل هذا اليوم عام 2014، وظلت أسطورة في الحب والجمال والدلال والأناقة. لقبت بشحرورة الفن، وجاءت إلى مصر وهي فتاة صغيرة لتبدأ منها مشوارًا فنيًا أصبح جزءًا أصيلًا من تاريخ السينما المصرية المليء بالحكايات والأسرار، حتى غدت واحدة من أيقونات زمنها.

ومن هنا أحبت مصر حبًا خاصًا وكانت تقول دائمًا إنها «مصرية لبنانية»، وقد عبرت عن ذلك في كتاباتها وفي لقاءاتها التلفزيونية والإذاعية، مؤكدة عشقها الكبير لمصر.

المطربة اللبنانية صباح

وقالت صباح: «عشقت الغناء المصري منذ كنت في المدرسة، فحفظت الكثير من أغاني السيدة أم كلثوم والسيدة ليلى مراد، وكنت أؤديها في حفلات المدرسة والجلسات العائلية. أحببت الغناء المصري منذ طفولتي، كما عشقت الأفلام المصرية ونجومها مثل يوسف وهبي وأستاذنا محمد عبد الوهاب وسليمان نجيب واستيفان روستي وأخويا فريد الأطرش. كنت أحب ليلى مراد بالأخص وتمنيت من قلبي أن أكون ممثلة على شاشة السينما المصرية، وشجعني على ذلك نجاح الممثلات اللبنانيات اللاتي سبقنني إلى مصر. وعندما حضرت إلى مصر الحبيبة أصر والدي على مرافقتي، ونزلت معه ضيفة في بيت السيدة آسيا داغر التي عرّفتني على كبار المؤلفين والملحنين مثل بيرم التونسي وصالح جودت وبديع خيري ومأمون الشناوي، والسنباطي ومحمود الشريف والقصبجي وزكريا أحمد وفريد غصن، ممن كنت أسمع عنهم دون أن أراهم، وقد أعجبتهم بسرعة استيعابي لألحانهم».

وأضافت صباح: «تعلمت اللهجة المصرية في أيام قليلة، وكان أول ما حدث قبل تصوير أي عمل فني لي هو اختيار اسم جديد بدلًا من جانيت، فاشترك المخرج هنري بركات والشاعر صالح جودت والمنتجة آسيا في اختيار اسم “صباح”، وقالت السيدة آسيا يومها: إنه اسم على مسمى، ووصفتني بأن وجهي مضيء مثل الصباح».

المطربة صباح

سبب تسمية «مطربة الساندوتش»

وتروي صباح: «كانت بدايتي السينمائية في فيلم (القلب له واحد) عام 1943، وتقاضيت عنه 150 جنيهًا، وغنيت فيه أغاني خفيفة من تلحين رياض السنباطي وزكريا أحمد. وفي الأغاني الفردية كان النجاح محدودًا، فاتجهت إلى الأغاني السريعة الخفيفة التي يسمعها الناس بسرعة وينسونها بسرعة، حتى أطلقوا عليّ لقب “مطربة الساندوتش” لأن الأغاني كانت مثل السندوتشات التي يأكلها الناس وهم واقفون على الرصيف يأكلون الترمس أو اللب أو جالسون على المقهى».

وتابعت: «مصر دائمًا تعرف قيمة الفنان وتقدّره وتكرّمه. أنا متعصبة لمصر حتى النخاع. وحينما غادرت المسرح يوم تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2004، وقف الناس طوابير للسلام عليّ والتقاط الصور، وظللت أكثر من ساعتين أسمع أجمل الكلمات. الفنان في مثل عمري يحتاج إلى الكلام الجميل بعدما أعطى عمره كله لفنه ولإسعاد الناس. والآن أحصد كلمات الإعجاب على مشواري الطويل الذي قضيته في مصر الحبيبة».

بنت لبنان في مصر.. وسفيرة مصر في لبنان

وقال عنها الإذاعي وجدي الحكيم: «صباح –الصبوحة– كانت ترى نفسها بنت لبنان في مصر وسفيرة مصر في لبنان والعالم كله. كانت تعتبر بيتها في مصر بيتًا لكل اللبنانيين، وكانت تفتخر بأنها لبنانية تحمل الجنسية المصرية، ولذلك كان قصرها في لبنان بيت ضيافة لكل المصريين».

وأضاف الحكيم: «غنت صباح لمصر من قلبها، ولم تكن تهتم بالسياسة ولم تُستغل سياسيًا لأنها “مش بتاعة كده”. حتى بعد نكسة 1967 رفضت مغادرة مصر كما فعل غيرها، وقالت: مصر بلدي وسر نجاحي وشهرتي، ولها فضل لا يُنسى ولن أتركها».

كمال الطويل… ونقلة إلى الاحتراف

وتقول صباح: «نجحت في الأغاني الخفيفة وتجمع حولي الشباب والفتيات، وكان ذلك أيام الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب، غيرت لوني الغنائي على يد الملحن المصري الجميل كمال الطويل، واتخذت طريق المحترفين في الغناء».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.