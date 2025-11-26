الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أزمة عالمية في سوق الفضة والمخزون الصيني يلامس أدنى مستوى منذ 10 سنوات

الفضة
الفضة
18 حجم الخط

تشهد أسواق الفضة العالمية اضطرابا حادا، حيث تراجعت المخزونات في المستودعات الصينية إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، وسط ارتفاع غير مسبوق في الطلب وتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة، ما يهدد باختلالات طويلة الأمد في المعروض.

مخزون الفضة العالمية 

انخفض المخزون المسجل من الفضة في مستودعات بورصة "نيويورك للعقود المستقبلية" إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015.

وتراجعت أحجام التداول في البورصة ذاتها إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 9 سنوات.

صادرات الصين من الفضة 

وقفزت صادرات الصين من الفضة إلى أكثر من 660 طنًا خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى حجم مسجل على الإطلاق.

وكشف العديد من المحللين، عن أبرز العوامل التي تسببت في الأزمة، والتي يأتي في مقدمتها نقص المعروض، حيث شهدت الهند طفرة في الطلب على الفضة، مما ضغط على المعروض العالمي.

كما أصدرت الصين تعليمات جديدة تنظم تداول الذهب خارج البورصات، تحول العديد من المستثمرين والتجار إلى سوق الفضة كبديل، مما أدى إلى تضخم الطلب المحلي بشكل مفاجئ.

ويأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه التكهنات بفرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الفضة في دفع المستثمرين إلى التخزين الاحترازي، مما زاد من حدة نقص المعروض.

ولا يزال الطلب على الفضة مستمرا من قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها صناعة الخلايا الشمسية، حيث يُستخدم المعدن في تصنيع الألواح.

قال زيجيه وو، المحلل في شركة "جينروي فيوتشرز": "حالة نقص المعروض ناتجة عن الارتفاع الكبير في الطلب... والعرض غير المرن يفاقم المشكلة"، مضيفا أن هذا النقص قد يبدأ في التأثير على الأسواق بشكل أوسع.

المستقبل وآفاق السوق

في ظل هذه العوامل، تشهد أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت بأكثر من 1% لتتجاوز 52 دولارا للأونصة. 

تعرف على أسعار الفضة اليوم الأحد بالصاغة ( تحديث لحظي)

آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت

ومع استمرار انخفاض المخزونات وعدم مرونة العرض، يتوقع مراقبون استمرار الضغوط التصاعدية على الأسعار في المدى المتوسط، وسط حالة من الترقب لتحركات السياسات التجارية الأمريكية والصينية التي ستشكل خريطة الطريق لسوق الفضة العالمية في الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفضة الصين سوق الصين سوق الفضة العالمية رسوم جمركية أمريكية واردات الفضة

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الفضة اليوم الأحد بالصاغة ( تحديث لحظي)

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية