السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت

الفضة
الفضة
18 حجم الخط

أسعار الفضة في مصر، شهدت أسعار الفضة استقرارا محليا خلال حركة تداولات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق.

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة صارت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 مساء اليوم حوالي 83 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 77 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 66 جنيها. 

الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2560 جنيها.

الفضة 
الفضة، فيتو 

الطلب المحلي على الفضة

 يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي. 

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة في السوق المحلي 

الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن تشهد االأسابيع المتبقية من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، وتشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرام الفضة عيار 800 جرام الفضة عيار 925 جرام الفضة عيار 999 سعر جرام الفضة عيار 925 سعر جرام الفضة عيار 800 سعر جرام الفضة سعر جرام الفضة عيار 999

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي

أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

انطلاق عروض مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 7

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية