رسائل رئيس اتحاد اليد لمنتخب السيدات قبل المشاركة "التاريخية" في المونديال

معسكر منتخب السيدات
معسكر منتخب السيدات لكرة اليد، فيتو
حرص الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على الاجتماع بلاعبات المنتخب الوطني للسيدات قبل السفر إلى بطولة العالم، المقرر انطلاقها في هولندا وألمانيا خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 14 ديسمبر 2025.

وأكد فتحي في كلمته للاعبات والجهاز الفني أن المرحلة المقبلة تمثل بداية مختلفة تمامًا للمنتخب، مشددًا على أن الفريق يدخل المونديال بروح قتالية ورغبة صادقة في كتابة تاريخ جديد لكرة اليد النسائية المصرية.

 

وقال رئيس اتحاد اليد: “احنا داخلين بطولة مهمة… واللي جاي قصة تانية خالص.. لازم نقفل أي كلام جانبي ونركز على هدف واحد بس: الجدية من أول لحظة والمقاتلة على كل كرة الفرصة اللي تيجي مش بتتعوض، ولازم نمسك فيها ونبني عليها”.

وأضاف فتحي أنه يدرك جيدًا أن هذه المشاركة هي الأولى تاريخيًا لمنتخب السيدات في المونديال، ولذلك فهو لا يريد أن يضع على اللاعبات أي ضغوط إضافية، قائلًا: “مش مطلوب منكم المستحيل… ولكن مطلوب إن كل لاعبة تبقى عارفة إنها لابسة قميص مصر. القميص ده ليه سمعة عالمية في كرة اليد، وفي كل العالم بقى معروف… وده شرف ومسؤولية في نفس الوقت”.

وأشار إلى أن المنتخب الحالي يُعد مشروعًا حقيقيًا للمستقبل نظرًا لصغر سن اللاعبات اللواتي تم اختيارهن، مؤكدًا أنه يريد من الجميع استغلال كل لحظة في البطولة لاكتساب الخبرة والاحتكاك القوي، قائلًا: “الخبرة بتتبني بطولة ورا بطولة، والمونديال ده محطة مهمة لازم نستفيد منها بأكبر قدر ممكن”.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنتخب يمثل دمجًا بين ثلاثة أو أربعة أجيال من لاعبات كرة اليد المصرية، وأن نواة الفريق تضم بطلات حققن نجاحات قارية وعالمية في المراحل السنية المختلفة، وهو ما يجعل المنتخب يمتلك قاعدة قوية للمستقبل.

