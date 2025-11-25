اتحاد كرة اليد يختار “هليل” قائما بأعمال أمين الصندوق

18 حجم الخط

استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على اختيار محمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة، قائما بأعمال أمين الصندوق، خلفا للراحل نبيل خشبة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن القرار بشكل رسمي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ المقرر عقده غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري.

منتخب السيدات يشارك في بطولة العالم

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × النمسا - 28 نوفمبر | 7 مساء

مصر × هولندا - 30 نوفمبر | 9:30 مساء

مصر × الأرجنتين - 2 نوفمبر | 7 مساء

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات، النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كل من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناج الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

