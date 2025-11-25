الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن 3 مناطق في قنا

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة نجع حمادي عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، لإجراء الصيانة السنوية على مغذي الأصلاح.

وأشارت إلى أن المناطق التي سوف تتأثر هي “ زليتم وعزبة آدم وجزء من الدومة”.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار ضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي

