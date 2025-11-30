الأحد 30 نوفمبر 2025
اقتصاد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

تكمن أهمية صناعة الألومنيوم في خصائصه المميزة مثل خفة وزنه ومقاومته للتآكل وقوته، مما يجعله مادة أساسية في قطاعات متعددة مثل النقل (الطائرات والسيارات)، البناء (النوافذ والأبواب والواجهات)، التعبئة والتغليف، والإلكترونيات.

هذا بالإضافة إلى ذلك، تساهم الصناعة في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتنشيط الصناعات المغذية.

سعر الالومنيوم اليوم الأحد

بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم، نحو 2,815 دولارا، مع تغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق

وتُعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم.

وتؤثر أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية
صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر

سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتًا في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر بنحو 17.7%، حيث ارتفعت الصادرات إلى 591 مليون دولار مقارنة بـ 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.

