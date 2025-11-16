رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

18 حجم الخط

استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه في الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢٥، تم توفير أكثر من 136 ألف فرصة عمل مباشرة، وجذب استثمارات بإجمالي 11.6 مليار دولار، مع التركيز على توطين الصناعة، بما في ذلك مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفقًا لاستراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

وتعد منطقة شرق بورسعيد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط، حيث إن موقعها الفريد عند المدخل الشمالى لقناة السويس على البحر المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويؤهلها لتكون بوابة لوجيستية وصناعية عالمية.

كما تتميز المنطقة بأنها جزء محورى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تستهدف إيجاد بيئة استثمارية متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة وشبكة الموانى الحديثة والربط المباشر بين المناطق الصناعية والموانى البحرية كما باتت نقطة جذب رئيسية لاستثمارات كبرى الشركات الإقليمية والعالمية لما تتمتع به من موقع استراتيجى عند مدخل قناة السويس وجاهزية تشغيلية عالية بميناء شرق بورسعيد.

