أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين وربة منزل بتهمة ارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة 8 ديسمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 8 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين وربة منزل بتهمة ارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة.

ضبط شبكة نشالي الهواتف المحمولة

وتمكن ضباط قسم شرطة السلام ثاني من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، لممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط  المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عامل بمحل هواتف محمولة بدائرة القسم.


كما ضبطت الأجهزة الأمنية بإدارة قسم شرطة الجمالية إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل عملها بأسلوب "المغافلة"، وتم العثور بحوزتها على المسروقات المستولى عليها.

ضبط عاطل متخصص في سرقة المتاجر

ونجحت حملة أمنية بقسم شرطة النزهة فى ضبط عاطل له معلومات جنائية، لقيامه بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر كالون الباب".

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة التي أحالتهم للمحاكمة. 

