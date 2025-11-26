ضبط 99 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 3 محال مخالفة لترشيد الاستهلاك في حملة بالجيزة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة الأمن بـ محافظة الجيزة، حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.



وأسفرت الحملات عن إغلاق 3 محلات مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء في نطاق قسمي شرطة اوسيم والوراق، إلى جانب ضبط ٩٩ قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات في شروط التعاقد.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها قوات أمن الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بمخالفة قوانين الكهرباء.

وتستمر الحملة المكبرة في مختلف أقسام ومراكز شرطة الجيزة، في إطار تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق المحافظة.

