السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواه بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سرق المبلغ النقدى والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه (م.ا) موظف وكان ذلك ليلًا في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه والتارك به أثر جروح واصابات.

اضاف أمر الإحالة، أن المتهم استوقف المجني عليه حال سيره بالطريق العام، وطالب منه هاتفه المحمول وما أن تركه وابتعد انهال الاول علي الثاني ضربا بسلاح ابيض فاحدث به عدة اصابات في انحاء جسدة واستول على متعلقاته

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية واعترف بسرقة المجني عليه وارشد عن المبلغ المسروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي امرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيق واحالته الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها المتقدم.

