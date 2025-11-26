منتخب الكانوي والكياك يطير إلى أنجولا للمشاركة في بطولة أفريقيا

18 حجم الخط

غادرت بعثة منتخب مصر للكانوي والكياك متجهة إلى أنجولا للمشاركة في البطولة الأفريقية الثانية عشرة، والتي تُقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة 14 دولة أفريقية، وسط منافسات قوية مرتقبة بين أفضل اللاعبين بالقارة.

وتضم بعثة المنتخب أحد عشر لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الفئات المشاركة، ويقود الجهاز الفني:

عمرو عبد الحميد – مدرب الرجال

سيد البيدوهي – مدرب السيدات

أمينة أبو العلا – إدارية البعثة

ويرأس البعثة الدكتور عادل مكي أمين صندوق الاتحاد المصري للكانوي والكياك.

ويرافق البعثة اللواء أحمد كامل رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، وذلك لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي على منصب نائب الرئيس.

