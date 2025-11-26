الهلال الأحمر: نتعامل مع حالة تعرضت للضرب المبرح في الضفة الغربية

18 حجم الخط

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يتعامل مع حالة اعتداء بالضرب المبرح على شاب من قبل جيش الاحتلال في بلدة طمون بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية مكثفة على خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف وإطلاق نار شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية بأكثر من ثلاثة صواريخ مناطق شرق خان يونس جنوب القطاع.

ولم تُعرف طبيعة المواقع المستهدفة والتي تقع داخل "الخط الأصفر"، إذ لا يستطيع الفلسطينيون الوصول لتلك المناطق.

ويزعم جيش الاحتلال أن عملية لتطهير المنطقة من أنفاق هجومية تابعة لحماس، وكذلك بنى تحتية عسكرية تابعة للحركة.

وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة في مناطق شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وتقدمت آليات إسرائيلية باتجاه منطقة الشعف شرق مدينة غزة، وزرعت اثنين من الروبوتات المفخخة تحت غطاء ناري، تمهيدًا لتفعيلها ونسف مربعات سكنية في المنطقة.

وبحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 خرق موثق لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل شهر ونصف، بما في ذلك العمليات التي ينفذها الجيش داخل "الخط الأصفر".

وأشار إلى أن هذه الخروقات أدت لمقتل 346 فلسطينيًا، إضافة إلى إصابة 875 شخصًا بجروح متفاوتة، واعتقال 35 فلسطينيًا بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام.

