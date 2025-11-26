الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام كالتالي.. 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد توتنهام

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.
خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باشو، إليا زبارني، وارن زائير إيمري.
خط الوسط: فابيان رويز، فيتينا، روبن نيفيس.
خط الهجوم: برادلي باركولا، سيني مايولو، خفيتشا كفاراتسخيليا.

 

تشكيل توتنهام ضد باريس سان جيرمان


حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.
خط الدفاع: كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، كيفين دانسو.
خط الوسط: ديسنتي اودوجيو، جواو بالينيا، بابي سار، بيدرو بورو.
خط الهجوم: محمد قدوس، كولو مواني، تشافي سيمونز.

 

و تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري قبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات بينما تذوق مرارة الهزيمة في مباراة وحيدة أمام بايرن ميونخ الألماني، بينما يمتلك توتنهام 8 نقاط.

بدأ باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية، حيث تغلب على على أتالانتا برباعية في ملعب “حديقة الأمراء”، ثم عاد بفوز مهم على برشلونة (2-1) في “مونتجويك”، قبل أن يكتسح باير ليفركوزن بنتيجة (7-2) في ألمانيا، إلا أن السلسلة توقفت في الجولة الرابعة بعد خسارته أمام بايرن ميونخ (1-2).

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام 

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا  اليوم الأربعاء في تمام 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وكان  باريس سان جيرمان حقق فوزًا عريضًا بثلاثية نظيفة على لوهافر في الدوري الفرنسي، بينما سقط توتنهام 4-1 أمام أرسنال في المباراة التي جمعتهما بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وعلى الصعيد القاري، خاض باريس سان جيرمان خمس مباريات فاز في أربع منها، حيث بدأ الموسم بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي، عبر الفوز على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).

