عبد الصادق: اختيار محمود محيي الدين زميلا بالجمعية الملكية للاقتصاد فخر للمجتمع الأكاديمي

أعلنت جامعة القاهرة عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية زميلًا بالجمعية الملكية للاقتصاد في المملكة المتحدة، والتي تُعد من أعرق وأبرز المؤسسات المهنية العالمية في مجال الاقتصاد، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتميزة والبارزة في تطوير الفكر الإقتصادي وقيادته لجهود التنمية الاقتصادية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة: إن اختيار الدكتور محمود محيي الدين لهذا المنصب الرفيع هو مصدر فخر لجامعة القاهرة وللمجتمع الأكاديمي المصري، وهو تقدير مستحق لمسيرته المتميزة في مجال الإقتصاد، كما يجسد الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات الدولية.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق حرص الجامعة على تسليط الضوء على الاسهامات البارزة لعلمائها ومفكريها الذين يسهمون في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

السيرة الذاتية للدكتور محمود محيي الدين

جدير بالذكر، أن الدكتور محمود محيي الدين هو أستاذ بـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1986 وكان الأول على دفعته، وتلقى دراساته العليا في المملكة المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، ودبلوم في التحليل الكمي والتنمية ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ووريك، وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وشغل العديد من المناصب في عدة مؤسسات محلية ودولية منها توليه مسئولية وزارة الاستثمار في الفترة من 2004 حتى 2010، قبل أن يصبح مديرًا للبنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب.

