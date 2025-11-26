أول تعليق من رضا البحراوي على أزمة والدته الصحية

18 حجم الخط

علق المطرب الشعبي رضا البحراوي، على أزمة والدته الصحية الحادة، عقب تدهور كبير في حالتها نتيجة صراع طويل مع مرض السرطان، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

وقال رضا البحراوي، من خلال فيس بوك: الحمد لله أمي بخير ادعوا لها بالشفاء وتقوم بالسلامة.

وفي لحظة صادمة، أعلنت الأطقم الطبية توقف نبض القلب وجرى إبلاغ الفنان بوفاة والدته بعد ثبوت غياب مؤشرات الحياة.

والموقف تغير تمامًا وبشكل مفاجئ، بعد نقل والدة الفنان إلى المستشفى، حيث تم عمل صدمات في الرعاية المركزة بدأت القلب ينبض من جديد وتم وضعها في الرعاية المركزة.

وتم إبلاغ الأسرة أن ما حدث في المنزل مجرد حالة إغماء "غيبوبة" في واقعة أعادت الأمل إلى أسرتها وخلّفت حالة من الذهول وسط الجميع.



ولا تزال والدة الفنان ترقد في العناية المركزة تحت مراقبة طبية دقيقة، حيث تؤكد المصادر أن وضعها الصحي ما زال بالغ الخطورة ويتطلب متابعة مستمرة.

