الأربعاء 26 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

من لجنة فرز وحصر
من لجنة فرز وحصر عددي للأصوات، فيتو
انتخابات مجلس النواب 2025، أظهرت الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين للجنة مدرسة القباب الكبري الابتدائية بدكرنس بمحافظة الدقهلية، أن عدد الناخبين المقيدين من لهم حق التصويت 2320، ومن أدلوا بأصواتهم 705، وعدد الأصوات الباطل 34 صوتًا، الصحيح 671 صوتًا.
 

ويتنافس بالدائرة 35 مرشحًا وجاء الحصر العددي لفرز الأصوات كالتالي:

حصل المرشح وليد فرعون في الحضر العددي على 161 صوتًا، سامي المرسي 155 صوتًا، محمود سرحان 305 أصوات، مكرم رضوان 140 صوتًا، شوقي  عبد العليم 131 صوتًا، أحمد السنجيدي  128 صوتًا، ايهاب سمرة 110 أصوات.

 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وكانت  فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

 

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

 

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

