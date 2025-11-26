الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

90.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
18 حجم الخط

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 90.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.3 %و العرب على 5.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 126.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 161 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.476,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6.236,0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

 

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX EGX35 أداء مؤشرات البورصة المصرية إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة أداء مؤشرات البورصة التداول للأسهم المقيدة البورصة المصرية التعاملات على الأسهم المقيدة الاسهم المقيدة الشركات المتوسطة والصغيرة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه.. والبنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3%

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والبيض والدولار وانخفاض الأرز والسكر.. البورصة تربح 17 مليار جنيه.. والبنك المركزي يحدد مصير الفائدة غدًا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الأسماك وانخفاض الفراخ البيضاء.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في الختام.. وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار علب حلوى المولد 2025.. مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات الجمارك في هذا الموعد.. عودة خدمة فودافون كاش للعمل

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية