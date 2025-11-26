حظر إنشاء برامج التغذية العلاجية بكليات خارج القطاع الصحي بالجامعات الخاصة (مستند)

18 حجم الخط

كشف مستند حصلت فيتو على نسخة منه، تفاصيل قرار جديد لأمين مجلس الجامعات الخاصة الدكتور عبد الوهاب عزت، بحظر إنشاء أي برنامج تحت مسمى التغذية العلاجية بأي كلية بخلاف كليات القطاع الصحي.

وكانت برامج التغذية العلاجية تطبق من قبل بعدد من الكليات خارج القطاع الطبي مثل كليات الاقتصاد المنزلي والزراعة والتربية الرياضية والطب البيطري، بينما يقصر هذا القرار تنفيذها على كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي.

"السادة رؤساء الجامعات الخاصة"

تحية طيبة وبعد،،،

" تهدي أمانة مجلس الجامعات الخاصة لسيادتكم أسمى آيات التحية والتقدير لشخصكم الكريم".

" أتشرف بان أرفق لسيادتكم رفق هذا صورة خطاب السيد الأستاذ الدكتور / أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن برامج التغذية العلاجية التي يتم منحها من العديد من الكليات من خارج الكليات التابعة للقطاع الصحي (الطب - الصيدلة - التمريض - العلاج الطبيعي) في تخصصات متعددة بأسماء مختلفة في هذا التخصص في مرحلتي التعليم الجامعي الأول - الدراسات العليا والتي أوصت بأنه لا يجوز إنشاء أي برنامج تحت مسمى أى تخصصات تتبع التغذية العلاجية لغير الدارسين من خارج كليات القطاع الصحي، وذلك على النحو المرفق لسيادتكم.

. برجاء التفضل بالإحاطة باتخاذ ما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

امين مجلس الجامعات الخاصة

تحريرًا في ٢٠٢٥/١١/١٣

(أ.د/ عبد الوهاب عزت)

ما برامج التغذية للعلاجية؟

ويعتبر مجال تخصص التغذية العلاجية من المجالات التي تقدم نوعية من الدراسات التطبيقية في مجال الاستشارات الغذائية وإدارة جوانب شئون التغذية في مجال الرعاية الصحية وأعمال تقديم خدمات الطعام في جميع القطاعات بما في ذلك المجالات الاستثمارية.

ويكون التركيز الرئيسي في برنامج الدرجة العلمية للتغذية العلاجية في مرحلة البكالوريوس في مجال الصحة علي مجال الدراسة التطبيقية المفيدة بالنسبة للطلاب الراغبين في المشاركة في خدمة مجال الصحة من خلال علم التغذية (كأخصائيين للتغذية العلاجية).

وتركز الدراسة في برامج التغذية العلاجية على علوم الفسيولوجي، والكيمياء الحيوية وعلوم السلوكيات، كذلك تنمي لدى الدارسين مهارات العلاقات الإنسانية.

وتركز البحوث العلمية الدقيقة في مجال علوم الغذاء والكيمياء علي خطورة الدور المتخصص الذي يلعبه الغذاء والتغذية في الحصول علي الصحة.

وكذلك تحسين الحالة الصحية من خلال الحصول علي الاحتياجات الغذائية الصحيحة طوال فترات حياة الإنسان، وكذلك الاستفادة من العناصر الغذائية في الصحة والمرض والدور الذي تلعبه التغذية في الوقاية من الأمراض وعلاجها بالاضافة الي العوامل التى تؤثر علي نوعية وكمية الطعام المتاح.

